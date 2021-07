[e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 86,500 전일대비 5,300 등락률 +6.53% 거래량 9,598,026 전일가 81,200 2021.07.16 15:30 장중(20분지연) close =오는 8월4일 오전 9시 기업설명회 개최

◆ 하나기술 하나기술 299030 | 코스닥 증권정보 현재가 70,000 전일대비 800 등락률 -1.13% 거래량 172,811 전일가 70,800 2021.07.16 15:30 장중(20분지연) close =100억원 규모 단기 차입 결정

◆ 아이엠 아이엠 101390 | 코스닥 증권정보 현재가 1,305 전일대비 5 등락률 +0.38% 거래량 2,623,169 전일가 1,300 2021.07.16 15:30 장중(20분지연) close =코스닥시장본부, 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 지연공시 이유로 불성실공시법인 결정

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr