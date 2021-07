“고마워, 제네시스” 동의과학대 현대자동차 교육용 실습차량 기증식

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 현대자동차가 동의과학대에 제네시스 2대를 선물했다. 이 차들은 학생들의 지식 연마 도구로 해체와 조립을 반복하게 된다.

동의과학대학교는 지난 16일 오전 대학 본관에서 현대자동차가 지원하는 ‘교육용 실습 차량 기증식’을 했다.

행사에 동의과학대학교 김영도 총장, 현대자동차 백승언 부산지역본부장, 최헌주 부산서비스센터장 등 양 기관 관계자 10여명이 참석했다.

현대자동차가 기증한 차량은 제네시스 G70, G80 모델 2대로, 이들 차량은 향후 자동차과 실습 기자재로 활용된다. 최신 정비 기술 습득에 큰 도움을 주면서 차량 정비 기술인을 키우는 데 쓰이게 된다.

현대자동차는 지난해에도 학생 교육을 위해 동의과학대학교 자동차계열에 엑센트 1.6 GDI와 아슬란 3.3 GDI 등 차량 2대를 기증했다.

동의과학대학교는 2001년 현대·기아자동차와 산학협약을 체결한 이후 매년 실습용 차량과 교보재 지원을 해오고 있다. 사회수요 맞춤형 교육과정 운영과 현대·기아 자동차 직무연수 위탁 교육을 비롯한 다양한 교육 협력을 추진하고 있다.

또 최근 동의과학대학교 자동차계열이 산업통상자원부가 추진하는 ‘미래형 자동차 현장 인력양성사업’에 선정됨에 따라 전기차 등 미래형 자동차 현장 인력양성에도 함께 힘을 모을 계획이다.

백승언 본부장은 “학교 발전과 자동차 기술인 양성에 많은 도움이 되길 바라며, 앞으로도 대학과의 다양한 협력과 교류를 이어나가겠다”라고 말했다.

김영도 총장은 “학생들의 실무교육을 위해 차량을 기증한 현대자동차 임직원들에게 감사드린다”라며, “현대자동차의 최첨단 기술 노하우가 축적된 차량을 잘 활용해 자동차 분야 전문인력 육성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

