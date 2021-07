[아시아경제 이민우 기자] 씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 79,900 전일대비 900 등락률 -1.11% 거래량 573,496 전일가 80,800 2021.07.16 15:19 장중(20분지연) 관련기사 내수회복 기대감…활짝 웃는 중소형주 펀드씨에스윈드, 터키 자회사 주식 329억에 취득[종목속으로]씨에스윈드, 글로벌 친환경 정책 바람 타고 '훨훨' close 는 중국 신장 골드윈드 사이언스앤테크놀로지(Xinjiang Goldwind Science & Technology)와 148억원 규모의 윈드타워 공급 계약을 체결했다고 16일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 1.5%에 해당하는 규모다.

