제주 드림타워 복합리조트, 펜트하우스 숙박권 이벤트 당첨자 발표

[아시아경제 임춘한 기자] 제주 드림타워 복합리조트는 16일 그랜드 하얏트 제주의 프레지덴셜 스위트 숙박권 등 다양한 경품을 내걸고 진행된 인스타그램 이벤트의 당첨자를 발표했다고 밝혔다.

이번 이벤트는 1박에 800만원에 이르는 그랜드 하얏트 제주의 프레지덴셜 스위트 숙박권을 1등 경품으로 내세워 화제가 됐다. 지난달 22일부터 지난 12일까지 드림타워에서 가장 방문하고 싶은 곳이나 K패션 전문 쇼핑몰인 HAN 컬렉션의 선호 브랜드를 선택해 선정 이유와 댓글로 남기는 방식으로 진행됐으며 총 4416명이 참여했다. 조회수는 14만3876회, 좋아요 1만 7359개를 기록했다.

당첨자들은 드림타워에서 가장 방문하고 싶은 곳으로 8층 야외풀데크와 38층 스테이크하우스를 꼽았다. 선호하는 HAN 컬렉션 브랜드로는 랭앤루 외에도 김아람 디자이너의 ‘아그넬’, 유혜영 디자이너의 ‘데이즈데이즈’ 등을 언급했다.

제주 드림타워 관계자는 “HAN컬렉션은 글로벌 시장에서 주목받고 있는 K패션을 일반 소비자들이 직접 만져보고, 입어볼 수 있는 국내 최초의 전문쇼핑몰”이라며 “이번 이벤트와 같이 입점 브랜드 디자이너와의 협업을 통한 다채로운 프로모션을 통해 고객들에게 HAN컬렉션을 알리겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr