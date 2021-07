日 아사히, 이준석 단독 인터뷰..."선거 안해본 윤석열, 정치 미숙"

"가장 존경하는 정치인, 박정희 전 대통령"

"아직까지 일본과 정상회담 결정되지 않아 유감"

[아시아경제 이현우 기자] 일본 아사히신문이 이준석 국민의힘 대표와의 단독 인터뷰를 보도했다. 이 대표는 해당 인터뷰에서 유력 대선주자인 윤석열 전 검찰총장에 대해 아직 선거를 치러본 적이 없어 미숙하다고 지적하고 당 대표직을 성공시키면 향후 대권 도전에 대한 생각도 있다는 입장 등을 밝혔다고 아사히신문은 전했다.

16일 아사히신문에 따르면 이 대표는 전날 인터뷰에서 유력 대선주자인 윤 전 총장에 대해 "선거를 한번도 치르지 못해 미숙한 부분이 많다고 생각한다"며 "지금은 본인의 인기가 매우 높아 어디를 가나 환영받는데 그래서 지지하는 사람들이 정말 무엇을 원하는지 잘 보이지 않을 것"이라고 지적했다. 이어 "그것을 파악할 수 있게 되면 윤 전 총장의 메시지가 더욱 분명해질 것"이라고 밝혔다.

이 대표는 향후 대권에 도전할 생각이 있냐는 질문에 “당 대표직을 성공시키면 여러 가능성이 생긴다고 생각한다"면서도 "서두를 생각은 추호도 없다"고 선을 그었다.

가장 존경하는 정치인이 누구냐는 질문에는 박정희 전 대통령을 꼽았다. 그는 "박 전 대통령은 한국의 경제발전을 선도하신 분"이라며 "다만 독재자의 길로 들어선 것은 다소 아쉽다"고 강조했다. 이어 "나를 정치권에 발탁한 것은 그 딸인 박근혜 전 대통령"이라며 "박 전 대통령이 탄핵에 몰리고 감옥에 가는 것을 보고 새로운 보수 정치를 이끌고 싶다고 생각했다"고 설명했다.

문재인 정부의 대일관계에 대한 질문에는 "도쿄올림픽을 양국 관계 개선의 계기로 삼아야 하는데 아직까지 정상회담이 결정되지 않은 것은 유감"이라며 "문재인 정부는 임기 안에 강제징용 문제나 위안부 문제로 경직된 한일관계를 재정립하는 성과를 내고 싶겠지만 일본 측이 거기에 부응하는 것은 어려울 것"이라고 지적했다.

이어 "문 대통령은 큰 성과가 아니더라도 향후 관계 개선을 위한 실마리를 풀 수는 있을 것이다. 그것은 한국이 올림픽 개최를 축복하고 이웃나라로서 최대한의 지원을 하겠다는 의지를 보여주는 것"이라며 "그렇다면 일본 측도 역사 문제에서 다소 긍정적인 입장을 보여줄 것"이라고 전했다.

이 대표는 "한일 지도자와 의원 사이에 불협화음이 있는 것은 유감이다. 장래 이 관계를 개선하고 싶다"며 "외교관계에서는 양측이 100% 이길 수 없다. 한일 양국은 국내의 압박을 느껴도 만족스럽지 못한 결과가 나오더라도 협상에 나서야 한다"고 강조했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr