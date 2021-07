[아시아경제 이지은 기자] 코로나19가 확산되고 있는 미얀마에 거주중인 우리 재외국민에게 정부가 마스크와 진단키트를 지원키로 했다고 16일 밝혔다.

외교부 대변인실은 "현재 미얀마의 심각한 코로나19 확산 상황을 감안해 외교부는 KF94 마스크 및 신속진단키트를 미얀마 내 취약계층 재외국민에게 지원할 예정"이라며 이같이 밝혔다.

최근 미얀마의 코로나19 상황이 악화일로를 걸으면서 미얀마 교민들을 도와달라는 국민청원도 올라온 상태다. 코로나19를 통제할 능력이 부족한 미얀마 군부는 내주 봉쇄령 실시를 발표했다.

이 가운데 미얀마에 거주중인 우리 재외국민들의 방역 및 안전이 우려되고 있다. 외교부는 "미얀마 지역 한인회의 요청에 따라 산소발생기 26대를 오는 20일부터 순차적으로 외교행낭을 통해 운송을 지원할 예정"이라고 말했다.

