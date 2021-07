중고의류에 새 생명을…LG전자, 美서 재활용 캠페인

세계 최대 중고의류 유통회사 스레드업과 맞손

환경보호 위해 미국 내 중고의류 기부받아 재활용

기부키트 가방이나 기부라벨 붙은 상자마다 5달러씩 자선단체에 기부

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자는 세계 최대 중고의류 유통회사인 '스레드업'과 미국에서 중고의류 재활용 캠페인을 진행한다고 16일 밝혔다.

캠페인은 미국에 거주하는 고객들이 평소 잘 입지 않는 옷이나 사용하지 않는 액세서리 등을 기부함으로써 자선단체를 돕는 방식으로 진행된다. 이는 LG전자가 중고의류에 제 2의 생명을 불어넣고 환경보호에 기여하겠다는 취지로 지난 4월부터 추진한 '세컨드 라이프' 캠페인의 일환이다.

기부를 원하는 고객은 세컨드 라이프 캠페인 홈페이지와 스레드업 홈페이지를 통해 기부키트를 주문하거나 기부라벨을 내려받아 인쇄하면 된다. 이후 키트 내 가방을 이용해 중고의류를 기부하면 된다. 기부라벨을 인쇄한 고객은 상자에 중고의류를 넣고 상자 외관에 라벨을 붙이면 된다. 기부를 위한 가방과 상자는 스레드업까지 무료 배송된다.

LG전자와 스레드업은 고객이 기부한 가방과 상자마다 5달러씩 자선단체에 기부한다. 고객은 스레드업이 지원하는 자선단체 중에서 한 곳을 선택해 기부할 수 있다. 또 LG전자가 기부받은 중고의류를 스팀기능이 있는 세탁기, 건조기, 스타일러 등을 이용해 세탁하고 스레드업이 이를 유통하고 판매한다. 판매가 어려운 의류는 스레드업이 기부금과 함께 자선단체에 기부할 계획이다. 스레드업이 의류업계 이외의 회사와 중고의류 재활용 캠페인을 펼치는 건 이번이 처음이다.

LG전자는 중고의류 재활용 캠페인이 의류 폐기물을 줄여 환경보호에 도움이 될 뿐 아니라 의류가 필요한 단체에 기부함으로써 지역사회에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

윤태봉 LG전자 북미지역대표 겸 미국법인장(부사장)은 "중고의류 재활용 캠페인을 더욱 널리 알리고 더 많은 고객이 참여할 수 있도록 스레드업과 파트너십을 맺었다"며 "의류 폐기물에 대한 인식을 높여 환경보호를 실천하는 동시에 지역사회에 도움을 주는 등 기업의 사회적 책임을 위해 지속 노력할 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr