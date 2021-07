로버트 다우니 주니어, 박찬욱 감독 드라마 출연

A24·HBO·모호필름 공동 제작 '동조자'

"박찬욱 감독 창의적인 제작 과정 기대돼"

아이언맨을 연기해 세계적 인기를 얻은 배우 로버트 다우니 주니어가 박찬욱 감독이 만드는 드라마에 출연한다. 15일(현지시간) 미국 연예 매체 데드라인에 따르면 다우니 주니어는 최근 A24와 HBO, 모호필름이 공동 제작하는 '동조자'에 캐스팅됐다. 베트남전 직후 베트남과 미국 사회의 이면을 이중간첩의 눈으로 들여다보는 작품이다. 원작은 베트남계 미국 작가 비엣 타인 응우옌의 동명 소설. 날카롭고 풍자적인 문장과 실험적인 문학 장치를 능숙하게 구사해 2016년 퓰리처상을 받았다. 박 감독은 2019년 10월부터 응우옌과 교류하며 드라마화를 준비해왔다. 각본가 겸 배우 돈 맥켈러와 함께 연출을 맡는다. 새롭게 합류한 다우니 주니어는 아내 수잔 다우니와 함께 프로듀서로도 참여한다. "박찬욱 감독의 창의적인 제작 과정이 기대된다"면서 "복잡한 역할을 맡은 저 자신에게 자극이 될 것으로 생각한다"고 말했다.

