윤석열 "국민 또 속을 것이라 착각, 부끄럼 모르는 '한명숙 구하기'"

"민주당, 재난지원금 표 쫓기 전 자영업자 지원책 확대해야"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 전 검찰총장이 한명숙 전 총리 수사에서 불법 관행이 있었다는 법무부 발표를 '한명숙 구하기'라고 일축했다.

윤 전 총장은 15일 자신의 페이스북에 "대법원도 수사과정에 문제가 없다고 보아 전원합의체로 불법정치자금수수에 대해 유죄 판결을 확정했다"면서 이처럼 밝혔다.

또 "국민들이 또 다시 속을 것이라고 착각하며 부끄러움조차 모르고 있다"면서 "한명숙씨가 불법정치자금을 받지 않았고 대법원의 유죄판결이 그렇게 억울하다면 재심을 신청하면 된다"고 했다.

이어 "한명숙 단 한사람을 위해 이렇게까지 막무가내로 사법체계를 망가뜨리는 것이 정상이냐"면서 "지금 대한민국에는 법 위에 존재하는 특권계급이 탄생하고 있다"고 지적했다.

한편, 코로나19 재유행 여파로 영업제한 등 어려움을 겪고 있는 자영업자를 향해 윤 전 총장은 "정부가 민주노총 사위를 대하는 태도와 자영업자 시위를 차벽으로 막아 세우는 태도는 왜 이리 다르냐"면서 "지금 전 국민에게 20만원을 줄 것인지 80%에게 25만원을 줄 것인지 보다 더 중요한 문제가 있다"고 했다.

그는 "더불어민주당은 추경 예산을 늘려 전국민 재난지원금으로 표를 쫓기 전에 생존 위기에 직면한 자영업자 지원책을 대폭 확대하길 바란다"며 "절규하고 있는 자영업자와 소상공인을 위해 목소리를 내겠다"고 강조했다.

