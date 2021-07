英 월간지 모노클, '2021년 살기 좋은 도시' 11위에 서울 선정

[아시아경제 권재희 기자] 서울이 영국 월간지 '모노클'이 선정한 '2021년 살기 좋은 도시' 11위에 올랐다.

모노클은 2009년부터 매년 7·8월 '삶의 질' 특집호를 발간해 전 세계 도시 순위를 발표하는데, 서울은 올해 처음 순위권에 진입했다.

모노클 측은 기존 평가 항목 중 코로나19 상황에 맞지 않는 항목을 제외하고, 팬데믹 상황에서도 삶의 질을 보존하면서 회복할 준비가 된 도시를 선정했다고 설명했다.

서울은 거대한 도시 규모에도 접근성이 좋고 다양한 즐거움을 누릴 수 있는 도시로 평가됐다. 저렴하고 이용자 친화도가 높은 서울의 대중교통과 홍대·혜화·이태원 등 일상 속 즐거움을 누릴 수 있는 다양한 장소들도 장점으로 꼽혔다. 코로나 대응에서도 방역과 동선 추적, 시민들의 적극적인 참여 등이 좋은 평가를 받았다.

세계에서 가장 살기 좋은 도시로는 덴마크 코펜하겐이 꼽혔고, 취리히·헬싱키·스톡홀름·도쿄·비엔나·리스본·오클랜드·타이페이·시드니가 10위 안에 들었다.

인구 1000만 규모의 대도시로는 서울과 도쿄, 로스앤젤레스(20위)만이 20위권 안에 들었다.

