광주대-이이남스튜디오, 지역문화예술 발전 '맞손'

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 이이남스튜디오와 지역 문화예술 발전 상호 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협약을 통해 각 기관은 지역사회 문화예술 발전을 도모하고 문화예술도시 광주의 위상을 높이기 위한 방안 등을 논의할 계획이다.

또 지역주민과 대학생을 대상으로 문화예술교육 및 체험프로그램을 기획해 운영하며 문화예술 관련 각종 정보교류 및 시설 활용, 문화예술 연구 및 발전을 위해 상호 협력해 나갈 방침이다.

이에 앞서 광주대는 지역민을 위한 문화예술 교육 프로그램 개발 및 운영을 위해 광주문화재단을 비롯해 광주시 5개 자치구, 한국문화예술위원회, 광주문화예술회관, 호랑가시나무창작소와 잇따라 업무협약을 체결했다.

박진영 광주대 교육혁신연구원장은 “협약 기관과 더불어 광주 지역 문화예술교육 활성화를 위해 실질적인 공동사업을 추진해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr