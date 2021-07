"대통령 되면 파탄 불 보듯 뻔해" 하태경, '올림픽 보이콧' 주장 이재명 맹비난

이재명 "올림픽, 선수 개별 참여" 주장

하태경 "가벼운 입 좀 다물길"

[아시아경제 강주희 기자] 하태경 국민의힘 의원이 '도쿄올림픽 불참 검토'를 주장한 이재명 경기지사를 향해 "한일정상회담 조율 중인 문재인 대통령에게 올림픽 보이콧' 압박하는 여권 후보가 세상에 어디 있나"라고 비판했다.

하 의원은 11일 페이스북에 올린 글에서 "이재명 지사의 '올림픽 보이콧' 주장, 문 대통령을 국제공인 바보로 만들고 싶은가. 참 큰일 날 사람"이라며 이같이 말했다.

앞서 이 지사는 이날 한 언론과 인터뷰에서 도쿄올림픽 조직위원회가 공식 홈페이지에 독도를 일본 영토로 표기한 것 관련 대응을 묻자, "안타까운 일이지만, 도쿄올림픽 불참을 검토할 때"라면서 "올림픽을 준비해온 선수들은 국가 단위가 아닌 개별 단위로 참여하면 된다"고 주장했다.

이에 대해 하 의원은 "아무리 대선용 반일 몰이를 하더라도 금도가 있다"라며 "표 얻을 궁리나 하며 정상회담에 초를 치는 이재명 지사 같은 분이 여당 대통령 후보가 되겠다고 나선 것 자체가 코미디"라고 맹비난했다.

이어 "대회 개막이 코앞으로 다가왔고 국가대표선수단 결단식까지 마친 상황에서 '개별 참가하면 된다'는 무책임한 주장도 문제"라면서 "IOC가 개별참가를 안 받아주면 올림픽 메달 하나 바라보고 피땀을 흘린 선수들 피해는 이 지사가 보상이라도 할 겁니까?"라고 따졌다.

하 의원은 "독도 지도 표기와 관련한 일본과 IOC(국제올림픽위원회) 행태는 물론 괘씸하다. 그러나 문 대통령 임기 내 한일관계 개선이라는 외교적 목표를 위해, 독도 지도 문제는 분리 대응하는 게 합리적인 선택"이라며 "막가파식 행태를 보이는 이 지사가 대통령이 되면 대한민국 외교는 총체적 파탄이 불을 보듯 뻔하다"고 비판했다.

그러면서 "북한이 아니라 우리가 동아시아 왕따 신세가 될 것"이라며 "무식한 소리 그만하고 제발 가벼운 입 좀 다물기를 바란다"고 했다.

