경기 수자원본부, 물산업 수출상담회 개최

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 물산업 수출상담회를 개최한다.

경기도는 12일부터 16일까지 수원 광교신도시 내 경기도경제과학진흥원에서 도내 물기업의 해외진출 지원을 위한 '물산업 온라인 수출상담회'를 마련한다고 밝혔다.

도는 코로나19로 도내 물기업의 해외진출이 어려워진 상황을 고려해 온라인 수출상담 자리를 마련했다고 설명했다.

도는 올해 기업 맞춤형 수출지원을 위해 경기경제과학원과 협업해 상담 대상 지역을 1곳에서 2곳으로 확대했다.

행사에는 현지 시장진출 가능성이 높은 수처리 시스템, 빗물 재이용시설 등 전문 기술을 갖춘 도내 물기업 13개사가 참가한다.

기업들은 베트남과 말레이시아 현지 바이어 70여명과 1대 1 온라인 상담을 통해 기술ㆍ제품 설명, 구매 의향, 향후 계획 등을 논의한다.

도는 원활한 상담을 돕고 거래 성사 가능성을 높이기 위해 두 차례 바이어 매칭 과정을 진행해 기업별 맞춤 바이어를 연결했다.

기업별 현지 시장조사보고서도 작성해 현지시장 진출에 유용한 정보를 제공했다. 상담 당일에는 기업별 현지어 통역도 지원한다.

김향숙 도 수자원본부장은 "이번 행사가 도내 물기업 해외수출의 초석이 되기를 바란다"며 "도내 물산업이 성장할 수 있도록 관련 사업을 지속적으로 추진하겠다"고 강조했다.

