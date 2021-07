김남국 "尹 아무 생각 없어 보여… MB·朴보다 훨씬 못 한 듯"

[아시아경제 김소영 기자] 김남국 더불어민주당 의원이 일본 후쿠시마 원전 오염수 유출과 관련한 윤석열 전 검찰총장의 발언을 두고 "아무 생각이 없어 보인다"고 맹비난했다.

김 의원은 8일 자신의 페이스북을 통해 '벼락치기 공부로 대통령이 될 수 없습니다'라는 제목의 글을 올리고 "이명박·박근혜 전 대통령보다도 훨씬 못한 것 같다"며 이같이 비판했다.

그는 "전국에서 일본의 방사능 원전수 방류에 항의하는 집회와 시위가 계속되고 있는데도, 저런 수준의 인식이라니 정말 충격적이다"라며 "여러 사회 현안에 대한 깊은 고민과 수준 높은 식견을 기대하기는커녕 그냥 아무 생각 없어 보인다"고 질타했다.

이어 "우선 공부 부족이 가장 큰 원인"이라면서 "아무런 논리 없이 정부에 대해서 무조건 반대만 하고 있기 때문"이라고 지적했다.

그러면서 "그에게 대한민국의 미래 비전과 전략을 묻기가 어렵다. 무엇인가를 더 이상 기대하기가 힘들어 보인다"며 재차 목소리를 높였다.

앞서 지난 6일 윤 전 총장은 대전 한국과학기술원(KAIST) 간담회를 마친 뒤 후쿠시마 오염수 방출에 대해 "과거에는 크게 문제 삼지 않았고, 그때그때 어떤 정치적인 차원에서 볼 문제가 아니다"라고 언급했다.

이에 여권 인사들의 비판이 쏟아지자 윤 전 총장 측은 "지난해 10월 26일 국정감사에서 (강경화 당시) 외교부 장관이 오염수 처리가 일본의 주권적 결정사항이라고 한 답변을 지적한 것"이라고 해명했다.

이어 "(과거 우리 외교부가) 문제 삼지 않겠다고 발언한 후, 최근 입장을 변경해 다시 문제를 지적하며 검증을 요구하니 일본 정부의 투명한 검증에 관한 협조를 얻지 못하는 것이 아니냐는 지적"이라고 밝혔다.

