尹 부인 김건희씨 논문 논란…'회원 유지'를 'member Yuji' 표기

국민대, 尹 부인 김건희씨 박사논문 의혹 조사 착수

[아시아경제 허미담 기자] 윤석열 전 검찰총장의 아내 김건희씨의 박사학위 논문 연구에 부정이 있었다는 의혹이 제기돼 국민대가 7일 조사에 착수했다. 김 씨의 논문은 최근 표절 논란에 휘말린 바 있다.

이날 국민대 측은 연구윤리위원회를 꾸려 김 씨의 논문 연구 부정 의혹에 대한 예비조사에 착수해, 논문과 관련한 전 과정을 살펴볼 계획이라고 밝혔다.

앞서 김 씨는 2008년 <아바타를 이용한 운세 콘텐츠 개발연구: '애니타' 개발과 시장적용을 중심으로>라는 논문으로 테크노디자인전문대학원에서 박사학위를 받았다. 해당 논문은 아바타를 이용한 운세 콘텐츠인 '애니타'를 제안한 뒤 이에 대한 개발 방안 등을 설명하는 내용이 담겼다.

다만 일각에서는 논문 내용 상당 부분이 포털 검색 결과와 일치한다며 표절 의혹을 제기했다. 블로그 등 인터넷에 올라온 글을 김 씨가 그대로 인용했다는 지적이다.

그런가 하면 김 씨가 2007년 '한국디자인포럼'에 실은 <온라인 운세 콘텐츠의 이용자들의 이용 만족과 불만족에 따른 회원 유지와 탈퇴에 대한 연구> 학술논문도 논란이 됐다.

이 논문은 한글 제목의 '회원 유지'를 영문으로 'member Yuji'로 표기해 파문이 일었다. '회원'의 경우 멤버(member)라는 영어단어로 제대로 번역했으나, '유지'는 번역하지 않고 한글 발음을 영문 알파벳으로 그대로 옮긴 것이 문제가 된 것이다. 이후 일각에서는 논문 검증이 허술하다는 지적이 나왔다. 해당 논문은 전승규 국민대 테크노디자인전문대학원 교수가 지도교수로 참여했다.

관련해 국민대 한 교수는 '오마이뉴스'를 통해 "김 씨의 박사 논문과 우리 대학 교수가 저자로 참여한 학회지 논문은 한 마디로 창피한 수준으로 보인다"면서 "논문 영문초록에서 제목의 일부분인 '회원 유지'가 영문으로 'member Yuji'로 번역된 것을 보면서 지도교수가 과연 논문을 제대로 읽어본 것인지 의심이 들 정도"라고 지적했다.

한편 국민대 연구윤리위에는 대학 처장급 인사와 외부 인사 10여 명 등이 참여하며, 예비조사를 거쳐 본 조사에 착수할 방침이다. 특히 논문 표절 여부 등이 핵심 사안이 될 것으로 관측된다.

