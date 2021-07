국민대, 윤석열 부인 박사학위 논문 의혹 조사 착수

[아시아경제 황윤주 기자] 국민대가 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희(개명 전 이름 김명신)씨의 박사학위 논문 등에 부정이 있었는지에 대해 조사에 착수했다.

7일 국민대에 따르면 이 대학은 최근 김씨의 박사학위 논문 연구 부정 의혹 등에 대해 연구윤리위원회를 꾸려 조사에 나섰다.

연구윤리위원회는 논문에 문제가 있다는 사실을 학교 측이 인지할 경우 구성되는 조직이다. 이번 예비조사에서 문제가 있다고 판단되면 본 조사에 착수하게 된다.

김씨는 2008년 '아바타를 이용한 운세 콘텐츠 개발 연구:'애니타' 개발과 시장적용을 중심으로' 논문을 작성했으며, 이 논문으로 테크노디자인전문대학원에서 박사학위를 받았다.

대학 측은 김씨가 2007년 '한국디자인포럼'에 게재한 '온라인 운세 콘텐츠의 이용자들의 이용 만족과 불만족에 따른 회원 유지와 탈퇴에 대한 연구' 학술논문 등도 조사할 것으로 알려졌다.

이 논문은 한글 제목의 '회원 유지'를 영문으로 'member Yuji'로 표기해 논란이 됐었다. 이 논문에는 전승규 테크노디자인전문대학원 교수가 지도교수로 참여했다.

