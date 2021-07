[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 강남이 '조카 바보'의 면모를 드러냈다.

강남은 6일 자신의 인스타그램에 "5개월 됐어요. 이뽀이뽀. 예뿌게 자라다오. 가즈아아아"라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 강남은 조카를 품에 안고 행복해하는 모습을 보였다. 이와 함께 강남은 '조카', '난 고모부', '나중에 용돈 줄게' 등의 해시태그를 덧붙이며 조카를 향한 애정을 과시했다.

사진을 본 누리꾼들은 "아기 낳으신 줄", "이제 조카 말고 진짜 아기 낳으셔야죠" 등의 반응을 보였다.

한편 강남은 지난 2019년 이상화 전 스피드스케이팅 선수와 결혼했다. 현재 채널A 예능 프로그램 '의사가 온다'에 출연하고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr