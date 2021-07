비주얼캠프, MWC서 ‘모바일 커넥티드 리빙’ 최고 혁신상 수상

원격 교육서비스·전자책 적용 시선추적기술, 높은 활용도 평가

[아시아경제 김희윤 기자] 시선추적기술 기업 비주얼캠프는 자사 소프트웨어 '시소(SeeSo)'가 MWC 글로모 어워즈(GLOMO Awards) 디지털 융합분야에서 혁신상을 수상했다고 6일 밝혔다.

'시소'는 지난 30일 스페인 바르셀로나에서 개최된 MWC 글로벌 모바일 어워드 2021에서 모바일 커넥티드 리빙(Connected Living) 부문 최고 혁신상을 수상했다. 이 어워드는 빠르게 진화하는 모바일 산업에서 혁신을 주도하는 기업에게 주는 상이다

글로벌 모바일 어워드는 세계이동통신사업자협회(GSMA)가 주관하는 정보통신분야의 권위 있는 시상식으로 올해는 7개 분야 23개 부문에서 뛰어난 역량을 보인 기업들을 선정했다. 시상식은 코로나19로 인해 온라인으로 진행됐다.

비주얼캠프는 이번에 수상한 국내기업 중 유일한 스타트업이다. 이번 수상은 세계적인 모바일 산업 전문가들에게 기술력과 잠재력을 인정받았다는 점과 디지털 전환시대의 혁신을 이끄는 제품에 수여되는 인더스트리 엑스(Industry X)분야 최고 혁신상을 수상했다는 점에서 의미가 크다고 비주얼캠프 측은 밝혔다.

비주얼캠프가 지난해 상용화한 인공지능(AI) 기반 시선 추적 소프트웨어 시소는 카메라로 사용자의 동공을 추적해 손대신 디바이스를 눈으로 입력하고, 어디를 얼마나 바라보는지 데이터를 실시간으로 생성하는 시선추적기술(아이트래킹)이다. 기존 아이트래킹 기술은 사용 시 고가의 하드웨어가 필요했으나 시소는 소프트웨어기 때문에 비용절감 효과가 있다. 또한 원격수업, 화상회의, 이커머스, 게임분야 등에서 소프트웨어 활용성이 무궁무진하다는 게 회사 측 설명이다.

모바일 커넥티드 리빙(Connected Living) 부문의 심사위원은 이번 수상에 대해 “원격 교육서비스와 모바일 전자책 앱에 적용되는 등 모바일 플랫폼에서 시선추적기술의 높은 활용 가능성을 보여 준 것에 대해 높이 평가했다”고 말했다.

시소는 지난해 비상M러닝, LG U+의 태블릿 교육서비스에 원격상황에서 집중도 기반 자기주도학습을 할 수 있도록 시선추적기술을 공급했다. 아울러 새로운 UI/UX개념으로 밀리의서재 독서 플랫폼에 전세계 최초 시선으로 책을 넘기는 기능을 제공해 새로운 시선 인터페이스를 선보였다.

비주얼캠프 측은 최근에는 의료 전문가를 영입, 디지털헬스케어 부문(ADHD, 디지털 안구건조증치료제, 치매, 발달인지 장애)에 연구력를 투입해 사업 다각화를 추진하고 있다고 덧붙였다.

박재승 비주얼캠프 공동창업자는 “국내 스타트업으로 유일하게 MWC 글로모 어워즈에 선정돼 영광스럽고, 특히 수상 부문이 커넥티트 리빙이라 더 뜻 깊다”며, “시선추적기술이 사람들의 일상을 연결하고 접근성을 높일 수 있도록 앞으로도 더 다양한 산업에 접목하는 한편 기술 완성도를 높여 혁신을 거듭해 나가겠다”라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr