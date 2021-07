'수산업자 금품 스캔들' 박지원 국정원장에도 불똥

[아시아경제 부애리 기자] 수산업자를 사칭하며 검찰과 경찰, 언론인 등에게 금품을 제공한 혐의로 경찰 수사를 받는 김모(43·구속)씨가 박지원 국가정보원장과도 만나 선물 등을 보낸 것으로 알려졌다.

김씨는 116억원대 선동오징어(선상에서 급랭한 오징어) 투자사기 등 혐의로 구속돼 송치되기 전 경찰에서 박 원장과 관련한 내용을 진술한 것으로 전해졌다.

김씨는 정치권 인사 소개로 박 원장과 식사 자리에 참석했고, 이후 자신의 비서를 통해 박 원장 자택에 수산물을 보냈다고 말한 것으로 알려졌다.

이에 대해 박 원장 측은 언론에 "전직 동료 국회의원 소개로 여러 사람과 함께 김씨를 만난 적이 있다"며 "시점을 정확히 기억 못하지만 국정원장 취임 이전인 것 같다"고 설명했다. 박 원장은 지난해 7월 취임했다.

또 "김씨가 인터넷 언론사를 운영하고 체육계 쪽에서 일한다고 소개받아 덕담을 건넨 정도"라며 "이후 김씨와의 만남을 잊고 있다가 이번 보도를 통해 생각났다"고 밝혔다.

김씨가 비서를 통해 박 원장의 자택으로 전달했다는 선물에 대해서도 박 원장 측은 “받은 적은 있다”면서도 “특별히 고가이거나 기억에 남는 선물은 아니었다”고 설명했다.

김씨는 앞서 현직 부장검사와 총경급 경찰관, 전·현직 언론인 등에게 금품을 제공했다고 경찰에서 진술해 현재 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(청탁금지법) 위반 혐의로 입건됐다.

김씨는 앞서 2016년 다른 사기죄로 징역형을 선고받고 수감됐을 당시 교도소에서 만난 언론인 출신 A(59)씨를 통해 출소 후 정치권 등 각계 인사들을 소개받기 시작한 것으로 알려졌다.

