일손 달리는 경찰, 전문 수사요원 뽑는다

공인회계·법학 등 55명 공고 예정

국수본, 수사인력 증원 요청

업무부담 줄이고 전문성 강화

[아시아경제 이관주 기자] 검경 수사권 조정 시행 반년을 맞아 경찰이 대대적인 수사관 증원을 추진한다. 수사권 조정 이후 가중된 일선 수사관들의 업무 부담을 덜고, 수사 전문성을 확보하기 위한 방안이다.

2일 경찰청에 따르면 경찰은 다음 주 중 ‘지능범죄수사요원 경력경쟁채용’ 공고를 내고 수사관을 선발할 계획이다. 채용분야는 공인회계·세무회계·법학 등 3개 분야로, 총 55명을 선발한다. 공인회계 분야에는 공인회계사 자격을 보유하고 실무 수습을 이수한 자가 지원할 수 있으며, 선발된 5명은 경위로 임용돼 수도권 시·도경찰청 범죄수익추적수사팀에 배치된다. 세무회계 분야는 20명, 법학 분야는 30명이 각각 선발돼 시·도경찰청 또는 일선 경찰서 경제·지능팀 등에 배치될 계획이다.

경찰은 2013년부터 지능범죄수사요원 경력경쟁채용(경채)을 도입해 지난해까지 8년 동안 총 320명의 공인회계사 등 수사요원을 선발했다. 매년 각 분야 경력채용은 이뤄졌으나, 지능범죄수사요원 선발을 위해 별도 경채 공고를 내는 것은 2018년 이후 3년 만이다. 이는 수사권 조정 이후 경제·금융범죄에 대한 전문성 확보를 위한 것으로 분석된다. 범죄가 점차 조직화·지능화되는 데다, 특히 계좌추적·회계장부 분석 등은 증거 확보뿐 아니라 피해자의 피해 회복을 위해 중요하고 수사 난이도가 높은 편이라 전문성 확보는 필수적이다.

이와 함께 경찰청 국가수사본부(국수본)는 일선 수사관 인력 보강을 위해 행정안전부와 협의 중이다. 국수본은 수사권조정 이후 일선 수사관의 업무 부담은 가중된 반면, 수사 인력은 전혀 늘지 않았다며 2000여명의 증원이 필요한 것으로 보고 있다. 구체적으로 국수본 수사 지휘·정책 필수 실무인력에 42명, 수사 심사 인력 703명, 사건기록 관리 인력 161명 등이다.

또 각 시·도경찰청이 중요 사건에 대응할 수 있도록 고소·고발 전담(96명), 산업안전·의료사고 전담(34명), 전기통신금융사기 전담(44명), 사이버수사 전담(75명), 디지털포렌식 분석관(64명) 등의 충원도 요구 중이다. 일선 경찰서 팀별 수사 인력 또한 경제팀 고소·고발 전담(134명), 여청강력(447명), 마약수사(50명), 교통조사(111명), 사이버수사(206명) 등의 증원이 필요하다는 게 국수본의 판단이다.

수사 지휘·감독 강화를 위한 조직 개편도 요구 중이다. 울산·제주·강원·충북·전북 등 5개 시·도경찰청에는 수사심사담당관이 없어 신설이 필요한 상태다. 아울러 중간관리자의 적정한 지휘·통솔을 위해 수사과를 경제과·지능과로, 형사과를 형사과·강력과로 나누는 방안도 추진한다. 수사과는 40명, 형사과는 70명이 분리 기준이다. 국수본 관계자는 "수사권 조정 이후 수사인력은 전혀 늘지 않아 일선 수사관들의 부담이 가중되고 있다"며 "업무 부담을 줄이고, 수사 전문성은 확보하겠다는 취지"라고 설명했다.

