GS리테일, 매장 유니폼 업사이클링해 반려동물 하네스 만든다

GS리테일, 스타트업 레미디 손잡고 유니폼 업사이클링 ECO-PET 캠페인

반려동물 위한 보호센터 기부·굿즈를 소유하고픈 고객 대상 이벤트

[아시아경제 김유리 기자] GS25, GS더프레시 유니폼으로 만든 친환경 하네스(반려동물의 어깨와 가슴에 착용하는 줄)가 유기견 보호센터에 기부된다.

GS리테일은 29일 오후 남양주 소재 동물자유연대 온센터(동물보호센터)에서 김명종 GS리테일 전략부문장(상무), 김민희 레미디 대표, 윤정임 온센터장 등이 참석한 가운데 하네스 50개를 전달하는 기부식을 진행한다고 밝혔다.

하네스는 GS25, GS더프레시의 구형 유니폼을 연상시킬 수 있는 디자인과 3~7kg 정도의 소·중형견에 적합한 사이즈(가슴둘레 38~46cm)의 H타입으로 제작됐다. 사이즈를 조절할 수 있는 리드 줄과 기능성 안감을 사용해 고객과 반려동물의 편의성을 높였다.

하네스를 기부하게 된 배경에는 GS리테일에 그동안 쌓여 있던 구형 유니폼과 찢어지고 훼손돼 입지 않는 유니폼을 업사이클링 해 친환경 상품으로 재탄생시키려는 아이디어가 있었다.

GS리테일은 "기업 폐기물을 업사이클링해 반려용품으로 제작하는 스타트업 기업 레미디와 함께 유니폼을 하네스로 만들어 필요한 곳에 사용될 수 있도록 동물보호센터에 기부하게 됐다"고 말했다. GS리테일은 앞으로도 'ECO-PET'와 같은 2차, 3차 캠페인을 기획해 다양한 친환경 굿즈를 선보이고, 사회 공헌 활동을 지속해 나간다는 방침이다.

한편 GS25는 다음달 1일부터 한 달간 반려용품 전 상품 구매 시 GS&POINT를 적립하면 하네스 혹은 그르르닭가슴살 교환 쿠폰을 100% 증정하는 경품 이벤트를 진행한다. 반려동물 생활 플랫폼 어바웃펫에서는 7월1일부터 선착순 100명에게 헙스멜란지토이 6종을 구매하면 하네스를 증정하는 이벤트를 진행한다. 하네스를 받은 고객이 7월15일부터 31일까지 어바웃펫 로그를 통해 인증 사진을 올리면 어바웃펫에서 사용할 수 있는 1만원 상품권을 지급한다.

김명종 GS리테일 전략부문장(상무)은 "더 이상 입지 않는 구형 유니폼을 멋진 하네스로 변신시켜 반려동물에게 선물할 수 있게 돼 영광"이라며 "기업의 활동으로 인해 발생되는 폐기물을 친환경적으로 활용하고 나아가 사회에 공헌할 수 있는 활동들을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr