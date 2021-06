[아시아경제 이광호 기자]SGI서울보증보험은 개인사업자 신용평가 고도화를 위한 데이터기반중금리시장혁신준비법인설립에 참여했다고 27일 밝혔다.

중금리혁신법인은 한국신용데이터(KCD)를 주축으로 서울보증, 카카오뱅크, KB국민은행 등이 설립에 참여했으며, 지난 25일 금융위원회에 개인사업자 신용평가업(CB) 예비허가를 신청했다.

서울보증 관계자는 "KCD의 개인사업자 데이터 경쟁력과 참여 금융사의 신용평가 노하우 등을 활용한 협업을 통해 다양한 사업기회를 발굴할 수 있을 것"이라며 "중금리혁신법인의 신용평가모형을 사잇돌 중금리대출보증 등 개인사업자 관련 상품에 적용해 개인사업자 대출 보증을 확대할 계획"이라고 말했다.

한편 서울보증은 5월 기준 누적 약 8조2000억원의 사잇돌 중금리대출 보증을 공급했다.

