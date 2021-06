경찰, 여당에 '수사인력 2000명 증원' 요청 요구키로

검경 수사권 조정에 맞춰 증원 요청 예정

[아시아경제 김지희 기자] 경찰이 더불어민주당에 검·경 수사권 조정으로 변화한 수사체계에 맞춰 관련 인력 증원을 요구하기로 했다.

27일 경찰에 따르면 경찰청은 정부 부처 간 예산 협의 과정에서 여당인 민주당에 2000명 이상의 경찰 수사인력을 늘려달라고 요청할 예정이다. 구체적으로는 국가수사본부 수사 지휘·정책 필수 실무인력 42명, 검사 수사 지휘를 대체할 수사 심사 인력 703명이다. 사건기록 관리 전담 인력에는 161명이 더 필요하다고 봤다.

내부적으로 현재 수사심사관 정원인 393명으로는 기존 검사 2000여명이 수행하던 업무를 대체할 수 없다고 봤다. 이에 경찰서당 심사관 2∼6명 배치가 가능토록 심사관 949명이 필요하다는 입장이다. 특히 울산·제주·강원·충북·전북 등 5개 시도 경찰청에는 수사심사담당관이 없는 만큼 관련 기구 신설도 필요하다고 했다.

또 각 시도 경찰청이 중요 사건에 대응할 수 있도록 ▲ 중요 사건 고소·고발 96명 ▲ 산업안전·의료사고 34명 ▲ 전기통신금융사기 44명 ▲ 사이버수사 75명 ▲디지털포렌식 분석관 64명 충원안도 제시했다. 전체 경찰서 팀별 수사 인력의 경우에도 ▲ 경제팀 고소·고발 134명 ▲ 여청강력 447명 ▲ 마약수사 50명 ▲ 교통조사 111명 ▲ 사이버수사 206명이 늘어야 한다고 봤다.

아울러 경찰은 일선 경찰서의 중간관리자가 너무 많은 인력을 지휘하고 있다며 수사과를 경제과·지능과로, 형사과를 형사과·강력과로 나눠야 한다는 의견을 냈다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr