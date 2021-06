[아시아경제 김지희 기자] 삼성물산 건설부문은 부산 동래구 명륜2구역 재건축 사업 시공사로 선정됐다고 27일 밝혔다.

명륜2재건축조합은 이날 시공사 선정 총회를 열고 삼성물산을 최종 시공사로 선정했다. 명륜2재건축 구역은 부산광역시 동래구 명륜동 702-47번지 일대에 지하 3층∼지상 28층 규모의 6개동, 501가구 규모의 아파트 단지를 조성하는 사업이다. 공사비는 약 1890억원이다.

단지는 부산도시철도 1호선 명륜역 초역세권으로, 롯데백화점, 롯데마트, 영화관, 온천천 등이 인접해 생활편의시설을 갖춘 주거지역이라는 게 삼성물산의 설명이다.

삼성물산은 '래미안 마크 더 스위트'를 새 단지명으로 제안했다. 귀족, 명문가를 뜻하는 '마크(Mark)'와 호텔의 최고급 공간을 의미하는 '스위트(Suite)'의 합성어다.

