'백신 맞으러 단체여행?'… 대만 반도체 업체, 직원들 전세기로 괌 보낸다

[아시아경제 이춘희 기자] 한 대만의 반도체 업체가 직원들의 코로나19 백신 예방접종을 위해 직원들을 단체로 미국령 괌으로 보내는 방안을 내놨다.

27일 대만 현지 언론에 따르면 대만의 메모리 제조업체인 에이데이타(ADATA)는 지난 25일 미국령 괌에서 코로나19 백신 접종을 희망하는 직원들을 위한 특별 프로젝트를 운영한다고 전 직원에게 이메일을 통해 알렸다.

다음달 18일부터 5일간 전세기를 이용해 괌에서 백신을 접종하고 돌아오는 프로그램이다. 에이데이타 측은 여행 경비를 1인당 13만 대만달러(약 526만원)으로 예상했다. 이 중 10만 대만달러(약 404만원)는 회사 측이, 3만 대만달러(약 121만원)은 직원 개인이 부담하는 방식이다.

회사 측은 화이자, 모더나, 얀센 등 3가지 백신 중 접종을 원하는 백신을 택할 수 있다며 28일 오후까지 답변할 것을 요청했다. 다만 대만 귀국 후에는 14일 간 자가격리를 해야한다고도 부연했다.

대만 위생복지부 질병관제서에 따르면 이날 0시30분 기준 일일 신규 확진자는 1만4545명이고, 사망자는 623명이다. 대만은 낮은 확진자 수를 유지하면서 '방역 모범국'으로 꼽혔으나 지난달 들어 급속도로 확진자가 증가하고 있다.

