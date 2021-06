[아시아경제 윤동주 기자] 27일 서울 송파구 올림픽공원에서 열린 '코로나19 극복을 위한 농어민돕기 농수산물 직거래장터'를 찾은 시민들이 부스를 둘러보고 있다. 이번 장터는 코로나19 장기화로 판로의 어려움이 있는 농업인에게는 판매 기회를 제공하고, 지역주민들에게는 우리땅·우리바른 먹거리 제공을 위해 마련되었다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr