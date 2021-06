코스피 3300과 2분기 실적시즌 개막

[아시아경제 황준호 기자] 코스피와 코스닥이 신고가를 경신한 가운데, 다음주 상장사들의 2분기 실적 시즌이 시작된다.

삼성증권은 26일 실적 장세에 집중해야 할 시기라고 진단했다. 우리나라와 미국 등에서 유동성 긴축에 대한 시그널이 제시되는 가운데, 코스피가 3300선을 넘어서면서 실질적 성장을 이루는 기업에 대한 관심도가 높아질 것이라는 전망이다.

이번 랠리는 시가총액 상위 업종인 반도체, 바이오가 강세를 띄지 못했음에도 다른 업종들의 상승세가 지수 오름세를 견인했다. 코스피에서는 플랫폼과 경기 민감주의 성장이 두드러졌다. 코스닥에서는 미디어와 엔터, 배터리와 OLED 소재 등의 업종이 두각을 나타냈다.

유동성 장세에서는 대부분의 종목들이 상승하지만 실적 장세에서는 철저하게 실적 성장에 기대가 큰 종목들만 움직인다. 이에 따라 삼성증권은 자동차/배터리 등 성장 산업과 소비 활동 정상화 수혜 중심의 포트폴리오를 가져가야 한다고 봤다. 이에 따라 추천한 종목은 자동차와 전장 부문에서 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 90,700 전일대비 100 등락률 +0.11% 거래량 1,821,258 전일가 90,600 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날“두산중공업” 대호재 나왔다! 황금 수혜 株 또 갑니다!기아, 2022년형 K5 출시…2381만원~3384만원 close , 현대위아 현대위아 011210 | 코스피 증권정보 현재가 107,500 전일대비 500 등락률 +0.47% 거래량 436,597 전일가 107,000 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"현대·기아 투자 사이클…현대위아 수혜"2년째 수요 누적…생산 정상화와 함께 자동차株도 '시동'현대 정의선의 빅 승부수! 최대 수혜株! close , LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 500 등락률 -0.30% 거래량 1,132,098 전일가 164,000 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 더 과감해지고 젊어진 LG, 구광모 체제 3년 혁신성과LG전자, 파리 중심가에 'LG 올레드 TV 갤러리' 선봬딱! 말씀드립니다! 주목해야할 ‘러시아’ 백신’!! 바이오 대장 株 뒤집힌다!! close 다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 688,000 전일대비 2,000 등락률 -0.29% 거래량 247,888 전일가 690,000 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 삼성전자도 내달 27일부터 임직원에 '모더나' 자체 접종'급식 몰아주기'로 사법리스크 갇힌 삼성…재계 "해도 너무한다"(종합)삼성디스플레이, 내달 27일부터 모더나 백신 임직원 자체 접종(종합) close , SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 290,000 전일대비 3,500 등락률 -1.19% 거래량 729,986 전일가 293,500 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 SK이노, '맹그로브 숲 복원'…코로나 속에도 계속 된다SK이노, 베트남서 숲 복원활동한국도로공사-SK이노, 전국 휴게소서 폐플라스틱 순환체계 구축 나선다 close , SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 155,000 전일대비 3,500 등락률 +2.31% 거래량 435,100 전일가 151,500 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 SK텔레시스, 통신장비·유지보수사업 팬택에 매각경계감 커진 증시…성장주 귀환? 가치주 지속?SKC, 유망소재기업 5곳 사업화 지원 close 등 배터리와 소재 부문에 대한 투자 아이디어도 제시했다. 유망 경기 민감주로는 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 184,500 전일대비 2,300 등락률 -1.23% 거래량 170,487 전일가 186,800 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 CJ ENM, '티빙' 타고 고공행진코스피, 개인 홀로 순매수 '3270선' 상승세美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감 close , KCC KCC 002380 | 코스피 증권정보 현재가 333,000 전일대비 22,500 등락률 +7.25% 거래량 107,511 전일가 310,500 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 [특징주]KCC, 1분기 실적 호조에 52주 신고가[클릭 e종목] KCC, 판가 인상 기대…"2분기 실적도 좋다"KCC, 1Q 영업익 774억…전년比 276%↑ close 등을 꼽았다.

김종민 삼성증권 리서치센터 연구원은 "다음 주는 경기 민감주 비중 확대를 위해 자동차, 조선, 건설 등 전방 업종 경기 회복의 수혜가 예상되는 KCC KCC 002380 | 코스피 증권정보 현재가 333,000 전일대비 22,500 등락률 +7.25% 거래량 107,511 전일가 310,500 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 [특징주]KCC, 1분기 실적 호조에 52주 신고가[클릭 e종목] KCC, 판가 인상 기대…"2분기 실적도 좋다"KCC, 1Q 영업익 774억…전년比 276%↑ close 를 신규 추천 종목으로 편입한다"고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr