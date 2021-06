티웨이항공, 괌·사이판 노선 재개 프로모션…33만9500원부터

[아시아경제 이동우 기자] 티웨이항공은 다음달 괌·사이판 노선의 운항 재개를 기념해 특가 항공권 프로모션을 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 괌·사이판 노선 특가 프로모션은 티웨이항공 홈페이지와 모바일에서 이날 오전 10시부터 다음달 25일까지 진행된다. 탑승 기간은 7월29일부터 8월31일까지다. 티웨이항공은 7월29일부터 인천~사이판 노선을 주 1회, 7월31일부터 인천~괌 노선을 주 1회 운항할 계획이다.

현지시간 기준으로 인천~괌 노선은 오후 6시 인천공항을 출발해 괌에 오후 11시 40분 도착하고 인천~사이판 노선은 오전 9시 인천공항을 출발해 사이판에 오후 2시 20분 도착하는 일정이다.

특가 항공권은 편도 총액(유류할증료, 공항세 포함) 기준으로 인천~괌 노선 34만920원, 인천~사이판 노선 33만9460원부터 판매된다.

프로모션 기간 중에는 30만원 이상 결제 시 3만 원의 금액 할인 쿠폰과 위탁 수하물 23㎏ 1개를 무료로 추가할 수 있는 쿠폰을 발급받을 수 있다. 기본 23㎏에서 무료 23㎏를 더해 총 2개 46㎏의 수하물이 제공된다.

또 괌·사이판 노선의 각 첫 비행편 대상으로 편당 선착순 30개의 기내식 무료 쿠폰을 제공한다. 무료 기내식과 수하물 추가의 경우 항공권 구매를 완료한 뒤 부가서비스 구매 페이지에서 쿠폰을 적용해 신청하면 된다.

티웨이항공 관계자는 “고객들의 안전한 여행을 위해 방역에도 만전을 기할 것”이라고 말했다.

