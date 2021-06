[아시아경제 김흥순 기자] 한국타이어앤테크놀로지 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 코스피 증권정보 현재가 54,000 전일대비 3,300 등락률 -5.76% 거래량 489,473 전일가 57,300 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 한국타이어, 英타이어전문지 선정 '2020 타이어 선도기업' 6위한국타이어, 아우디 e-트론 GT 신차용타이어 공급타이어株, 요즘 잘 굴러가네 close 는 24~26일 대전공장과 금산공장의 타이어 제조를 중단한다고 23일 공시했다. 생산중단 사유는 선복 부족에 따른 생산 조정이다. 회사 측은 "타이어 생산의 일시적 차질이 생길 것"이라며 "오는 27일 생산을 재개할 예정"이라고 밝혔다.

