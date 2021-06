SK케미칼, 인사·ESG 위원회 신설…이사회 권한 강화

[아시아경제 황윤주 기자] SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 268,000 전일대비 2,500 등락률 +0.94% 거래량 68,228 전일가 265,500 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 SK가스·SK케미칼, 헌혈 캠페인 전개…ESG 경영 실천[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일SK케미칼, 1분기 영업익 730억원…전년比 810%↑ close 이 이사회 중심 경영을 강화한다.

SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 268,000 전일대비 2,500 등락률 +0.94% 거래량 68,228 전일가 265,500 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 SK가스·SK케미칼, 헌혈 캠페인 전개…ESG 경영 실천[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일SK케미칼, 1분기 영업익 730억원…전년比 810%↑ close 은 23일 이사회를 열어 '인사위원회'와 'ESG(환경·사회·지배구조)위원회' 신설키로 의결하고 이사회 중심으로 기업지배구조를 개선한다고 밝혔다.

새로 신설되는 인사위원회에서는 대표이사에 대한 평가 및 유임여부, 사내이사 보수금액의 심의기능 등을 수행한다. 신규 대표이사를 선임할 때 인사위원회가 회사 의견을 종합적으로 고려해 최종 대표이사 후보를 확정하면 이사회와 주주총회 의결을 통해 최종 선임 여부를 결정하는 구조다.

인사위원회는 대표이사 평가와 함께 대표이사에 대한 상시견제 기능을 유지하기 위해 임기 중 교체 안건을 이사회에 상정할 수 있는 권한도 갖는다. 여기에 주주총회를 통해 이사보수 한도 총액을 정하고 이사회가 개별 보수금액을 확정하기 전에 인사위원회가 개별 보수금액을 우선적으로 심의하는 절차도 추가했다.

ESG위원회는 회사의 주요 의사결정사항에 관한 이사회 기능을 강화하기 위한 조직이다. ESG경영의 중요성이 지속, 확대됨에 따라 전문성을 바탕으로 환경(Environment)·사회(Social)·지배구조(Governance)와 관련된 전략을 분석해 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 하는 역할을 한다. 앞으로 회사의 경영전략이나 중요한 투자 관련 사항은 ESG위원회의 심의를 거치게 된다.

이번에 위원회 신설로 SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 268,000 전일대비 2,500 등락률 +0.94% 거래량 68,228 전일가 265,500 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 SK가스·SK케미칼, 헌혈 캠페인 전개…ESG 경영 실천[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일SK케미칼, 1분기 영업익 730억원…전년比 810%↑ close 이사회 산하에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 총 4개 위원회가 기능하게 된다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr