메디톡스, 이온 바이오파마와 라이선스 합의 계약 체결

메디톡스는 미국 국제무역위원회(ITC)의 최종판결에 따라 이온 바이오파마(AEON Biopharma Inc.)와 라이선스 합의 게약을 체결했다고 22일 공시했다.

계약에 따라 이온 바이오파마는 메디톡스가 부여한 라이선스에 따라 미국과 모든 국가에서 ABP-450에 대한 제조 및 상업화 권리를 보유하게 된다. 이에 따라 이온 바이오파마는 메디톡스에는 15년간 해당 제품의 순 매출에 대한 로열티를 지급하게 된다. 아울러 현재 발행된 이온 주식 중 20%에 해당하는 보통주 2668만511주를 메디톡스에 액면가로 발행할 계획이다. 이번 계약으로 메디톡스는 캘리포니아에서 이온 바이오파마에 제기한 영업비밀 도용 관련 청구를 철회할 방침이다.

회사 측은 "지난해 12월 16일 ITC가 내린 최종판결과 관련된 소송을 철회한다"며 "이번 합의로 ITC는 최종결정을 무효화 할 것으로 예상되며 이는 메디톡스가 ITC 구제명령에 대해 제기한 주장이 합의됐음을 반영한다"고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr