K뷰티 中서 부활 날갯짓…'618 쇼핑축제'서 역대 매출 기록

[아시아경제 이승진 기자] 국내 화장품 브랜드들이 중국 상반기 최대 온라인 쇼핑 행사인 '618 쇼핑 축제'서 높은 매출을 기록하며, 화장품 업계의 중국의 '한한령(한류 금지령)' 해제에 대한 기대감이 높아지고 있다.

21일 화장품 업계에 따르면 LG생활건강은 6월 1일부터 20일까지 진행된 ‘618 쇼핑 축제’에서 티몰(Tmall) 기준으로 후, 숨, 오휘, 빌리프, VDL, CNP 등 6개 럭셔리 화장품 브랜드의 매출이 전년 대비 70% 신장한 5억800만위안(약 893억원)를 기록했다.

이 중 후는 전년대비 72% 신장하며, 에스로더, 랑콤, 라메르, 시셰이도에 이어 럭셔리 화장품 브랜드 랭킹 5위에 올라섰다. 특히 후의 대표 인기 제품인 ‘천기단 화현’ 세트는 티몰 전체 카테고리 중 단일 제품 매출 기준으로 아이폰12, 그리에어컨에 이어 3위를 기록했으며, 화장품 카테고리에서는 1위에 등극했다.

이밖에 ‘숨’은 90%, ‘오휘’는 55%. ‘CNP’는 57%?, ‘빌리프’는 68%, ‘VDL’은 209% 성장하는 등 럭셔리 화장품 브랜드를 중심으로 전년 대비 높은 성장을 보였다.

아모레퍼시픽의 대표 럭셔리 화장품 브랜드 '설화수'는 전체 채널에서 전년 대비 약 25% 매출이 신장한 것으로 집계됐다. 설화수의 고기능성 안티에이징 라인인 '자음생'이 전년 대비 두 자릿수 성장을 하며 인기를 끌었으며, 이니스프리에 대한 소비자 반응도 높은 것으로 전해진다.

애경산업도 티몰 기준으로 전년 대비 25% 성장하는 성과를 거뒀다. 특히 ‘AGE 20's(에이지투웨니스) 에센스 커버 팩트’는 행사 기간에 22만 5000개가 판매됐다. 에이지투웨니스와 중국 유명 왕홍(인플루언서) 비야가 함께 기획한 '에이지투웨니스 618 기획세트'는 준비된 물량인 2만 5000세트가 사전예약 기간에 완판됐다.

닥터자르트는 ‘618 쇼핑축제’에서 전년 대비 57% 신장된 약 1억2000만위안(약 210억 원)의 매출로 자체 최고 매출고를 갈아치웠다.

본 행사 기간 전 진행되는 사전 예약판매 오픈 하루 만에 작년 ‘618 쇼핑축제’ 전체 매출을 초과 달성했다. 이어, 5월 24일부터 5월 31일까지 진행된 총 8일간의 예약판매 기간 동안 뷰티 브랜드 카테고리 기준 매출 랭킹 8위를 기록하기도 했다. 마스크팩 제품군을 중심으로 스킨케어 분야에서 높은 인기를 얻으며 판매 호조를 이끌었으며, 더마스크 워터젯 바이탈 하이드라 솔루션이 가장 높은 판매고를 기록했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr