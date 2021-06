[아시아경제 지연진 기자] 상아프론테크 상아프론테크 089980 | 코스닥 증권정보 현재가 46,400 전일대비 650 등락률 +1.42% 거래량 44,375 전일가 45,750 2021.06.21 10:09 장중(20분지연) 관련기사 상아프론테크, 310억원 규모 교환사채 발행 결정코스닥 뛰자 중소형주 펀드도 날았다[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일 close 는 동반적층판(CCL)용 저유전 복합필름 및 이를 포함하는 저유전 동박적층판(CCL)과 관련한 특허권을 취득했다고 21일 공시했다.

이 회사가 개발한 유연동박적층판(FCCL, flexible copper clad laminate) 소재는 균일하고 우수한 기계적 물성과 유전특성을 보이며 낮은 유전손실 특성으로 인해 고주파 대역에서의 전송 손실을 최소화할 수 있다.

