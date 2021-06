[아시아경제 지연진 기자] 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 154,000 전일대비 6,000 등락률 +4.05% 거래량 3,801,599 전일가 148,000 2021.06.18 10:50 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합) close 가 18일 SM엔터테인먼트 지분을 인수한다는 소식으로 강세를 보이며 52주 최고가를 기록했다. 카카오는 이달 14일부터 급등세를 보이며 네이버를 누르고 시총 3위에 올라섰다.

카카오는 이날 오전 10시10분 기준 전일대비 7000원(4.73%) 상승한 15만5000원에 거래되고 있다. 이는 52주 최고가이다.

앞서 카카오가 SM엔터테인먼트 측과 최대 주주인 이수만 대표 프로듀서(18.73%)지분의 일부 또는 전부를 인수하는 일을 추진 중이라는 보도가 이날 오전 나왔다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr