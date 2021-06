美, 중국산 통신장비 금지 임박‥기존 장비도 걷어낼 수도

FCC 초당적으로 중국산 장비 신규 승인 금지 제안 처리

기존 승인도 철회 가능해

최종 승인 시 중국산 장비 퇴출 가능성

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국이 자국 통신망에서 화웨이와 ZTE 등 중국산 통신 장비를 제거하기 위한 최종 결정에 바짝 다가섰다.

미국 연방통신위원회(FCC)는 17일(현지시간) 화웨이와 ZTE 등 중국산 통신 장비와 영상 감시 장비 사용 승인을 금지하도록 하는 제안을 표결에 부쳐 4대 0의 만장일치로 통과시켰다.

FCC는 일정 기간의 의견수렴을 거쳐 최종 표결을 통해 이번 조치를 확정할 예정이다. 이 조치가 시행되면 미국의 안보에 위협을 가한다고 판단되는 중국산 통신 장비에 대한 FCC의 모든 승인이 금지된다. 적용 대상은 지난 3월 FCC가 국가안보 위협으로 규정한 화웨이와 ZTE, 하이테라, 하이크비전, 다화 등 5개 중국 기업이다.

신규 승인 외에 기존 승인에 대한 철회도 가능해 FCC의 의지에 따라 미국 통신망에서 중국산 장비를 걷어내는 일이 벌어질 수도 있다.

제시카 로젠워슬 FCC 위원장 대행은 "안전하지 않은 장비는 5G망을 통해 바이러스와 악성소프트웨어를 투입하게 하고 개인 정보 유출, 재적 재산 도용은 물론 정부와 기업을 감시할 수 있다"라고 말하며 이번 조치의 중요성을 강조했다.

정보통신매체 ZD넷은 이번 조치가 5G 통신망에서 중국산 장비를 배제하려는 미국 정부의 가장 최근의 시도라고 평가했다. 도널드 트럼프 전 정부에 이어 조 바이든 행정부 역시 중국산 통신 장비에 대한 공격을 멈추지 않고 있다.

화웨이 측은 "이번 조치는 차별적이며 미국 통신망과 공급망의 무결성을 보호하는 데 아무런 도움이 되지 않을 것"이라며 유감을 표했다.

이번 표결에는 민주당과 공화당 측 위원들이 초당적으로 찬성했다. 미국 정가에서 확산하고 있는 초당적인 반중 행보가 이번에도 작동한 셈이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr