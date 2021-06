[아시아경제 황준호 기자] ▲정남발씨 별세. 정철기(협신씨앤에이 대표)·황기(남경운수건기 대표)·원숙씨 부친상. 이석로(한국투자밸류자산운용 대표이사)씨 장인상 = 대구파티마병원 장례식장 202호, 발인 6월 18일 오전.

