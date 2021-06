롯데온, 그린 제로 기획전…“친환경 상품 최대 20% 할인”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 23일까지 온세상 제로고침 캠페인의 두 번째 테마로 ‘그린 제로’ 기획전을 진행한다고 16일 밝혔다.

롯데온은 모든 유해한 것을 없애자는 취지로 4가지 제로를 테마로 정하는 온세상 제로고침 캠페인을 진행하고 있다. 그린 제로는 지난 칼로리 제로에 이은 두 번째 기획전으로 지구 온난화 예방과 탄소배출 감소 등 환경 보호를 위한 작은 실천으로 친환경 상품을 소비할 것을 제안한다.

롯데온은 무라벨과 비건, 오가닉 상품 등 친환경 상품을 최대 20% 할인 판매한다. 대표 상품으로는 라벨이 없는 해태 강원 평창수, 동물성 원료를 사용하지 않은 식물성 비건 뚱카롱 6구 세트 등이 있다. 일부 행사 상품에 한해 카드사별 최대 7% 할인도 적용이 가능하다.

친환경 원료를 활용한 화장품과 의류도 할인 판매한다. 로즈마리, 솔잎 등 천연 성분이 주원료인 아로마티카 로즈마리 샴푸와 티트리 샴푸 선물세트, 유기농 면 100%로 예민한 아이들의 몸에 직접 닿아도 안심되는 마밤 오가닉 여름 자가드 5부 내의 상하세트 등이 준비됐다.

고객들의 관심과 참여를 높이기 위한 댓글 이벤트도 진행한다. 23일까지 ‘내가 했던 친환경 활동’을 작성하면 추첨을 통해 1000명에게 엘포인트 500점을 제공한다.

롯데온 관계자는 “지난 ‘칼로리 제로’ 기획전의 반응이 뜨거웠던 만큼 앞으로 진행하는 온세상 제로고침도 풍성하게 기획하고 있으니 많은 참여 부탁드린다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr