[아시아경제 유병돈 기자] 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 44,750 전일대비 150 등락률 -0.33% 거래량 759,961 전일가 44,900 2021.06.15 15:30 장마감 관련기사 금리상승기엔 무조건 은행주?외국인 매도 속에서도 이어가는 은행株 쇼핑외국인, 2주 연속 '팔자'…삼성전자 팔고 LG화학 사고 close 는 중간배당을 위해 주주명부 폐쇄 기준일을 이달 30일로 결정했다고 15일 공시했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr