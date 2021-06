아이앤씨테크, NB-IoT 기반 국책과제 수행 선정

[아시아경제 박형수 기자] 시스템 반도체 개발업체 아이앤씨 아이앤씨 052860 | 코스닥 증권정보 현재가 5,120 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 224,403 전일가 5,120 2021.06.15 15:10 장중(20분지연) 관련기사 아이앤씨, 스마트그리드(지능형전력망) 테마 상승세에 5.07% ↑높아지는 한한령 해제 기대감…中 소비주에서 기회 찾아볼까?아이앤씨, 한국전력공사와 43억원 규모 AMI 공급계약 체결 close 테크놀로지는 국가 공공망 및 산업망 응용을 위한 'KCMVP 인증기반 엣지 디바이스용 커넥티비티 SoC 개발' 국책 과제 수행 업체로 선정됐다고 15일 밝혔다.

회사 관계자는 "차세대 지능형반도체 기술개발사업 시스템반도체 상용화 설계분야"라며 "정부 지원금 31억원을 받아 보안, 통신, 센서 인터페이스를 융합한 원칩(One-Chip) SoC를 개발한다"고 소개했다.

이어 "스마트 가스미터, 스마트 열량계에 적용한 후 테스트베드에서 실증하는 것을 목표로 하고 있다"며 "공공기관 및 국가 핵심 산업시설에서는 정보보호를 위해 KCMVP 인증기반의 암호모듈의 탑재를 필수적으로 요구하고 있다"고 덧붙였다.

사물인터넷(IoT) 시장이 빠르게 성장하고 AMI 사업을 확대하면서 저전력을 요구하고 신뢰성 있는 통신기술이 중요해지고 있다. 보안, 통신, 센서 인터페이스를 결합한 SoC를 개발해 스마트 가스미터 보급사업과 스마트 열공급망 사업을 확대할 계획이다.

과제 주관기관은 아이앤씨 테크놀러지이며, KCMVP 인증기반 국내 최고 수준의 암호·보안 기술을 보유하고 있는 라닉스, 국내 3대 메이저 가스계량사인 대한가스기기, 국내 1위 유량계 기업인 에이치에스씨엠티가 참여기관으로서 협력한다. 삼천리가스, KT가 수요기업으로서 테스트베드를 구축해 실증한다.

아이앤씨 테크놀러지 관계자는 "외산 칩셋이 대다수인 NB-IoT 칩셋 시장에서 국책과제를 통해 국내 기술로 개발한 NB-IoT의 칩셋을 상용화할 것"이라며 "점점 커지고 있는 사물인터넷 시장에서 다양한 애플리케이션에 응용해 사업을 확대할 예정"이라고 설명했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr