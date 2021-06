평가원 "6월 모의평가 이의신청 55개 문항 모두 '이상 없음'"

82건 중 중복·의견개진 제외한 55개 문항에 '이상없음' 판정

[아시아경제 한진주 기자] 한국교육과정평가원이 2022학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 이의신청 심사 결과 심사 대상 문항 모두 '이상 없음'으로 판정했다.

14일 평가원은 지난 6월3일 치러진 모의평가 정답 발표 이후 지난 6일까지 이의신청을 받아 심사 결과를 반영해 최종 정답을 확정·발표했다.

이의신청 게시판으로 접수된 이의신청은 모두 82건이었다. 이중 문제·정답과 무관한 의견 개진이나 취소, 중복 등을 제외한 심사 대상은 55개 문항, 70건이었다.

평가원은 출제에 참여하지 않은 외부 전문가를 포함한 이의심사실무위원회 심사와 이의심사위원회 최종 심의를 거쳐 55개 문항에 대해 '문제·정답에 이상 없음'으로 판정했다.

이의신청이 접수된 문항은 국어 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 27, 화법과작문 36, 언어와매체 35번이다. 수학은 11, 22, 확률과통계 28번이다. 영어는 28, 29, 31, 36번이다.

이의신청이 접수된 55개 문항에 대한 심사결과는 평가원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

