바이오솔루션, 주름 개선 관련 화장료 조성물 특허 취득

바이오솔루션은 지난 11일 '물질 P 를 포함하는 주름 개선 또는 항염증 화장료 조성물'이라는 일본 특허를 취득했다고 14일 공시했다.

회사 측은 "우수한 주름개선 및 항염 효능을 가진 물질 P 함유 조성물에 관한 특허"라며 "이 발명의 조성물은 피부 주름 또는 염증개선용 화장품 원료로서 유용하게 사용될 수 있다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr