비트코인 11월 업그레이드.. 스마트계약 관심

[아시아경제 황준호 기자] 비트코인이 오는 11월 업그레이드 되면서 중개인 없이 거래가 가능한 스마트 계약 기능을 갖추게 된다.

미 경제채널 CNBC와 미 경제통신 블룸버그 통신은 전 세계 비트코인 채굴자들이 12일(현지시간) 이런 내용을 담은 '탭루트'(Taproot) 업그레이드를 도입하는 것을 승인했다고 했다.

이번 업그레이드는 4년 만으로 보안과 효율성이 더욱 높아질 것으로 예상됐다.

먼저 기존과 달리, 슈노어 서명 방식을 활용하게 되는데, 이럴 경우 비트코인을 누가 갖고 있는지 판독하기 어렵게 된다. 지금은 '타원곡선 디지털 서명 알고리즘'을 이용해 비트코인 지갑을 관리하고 합법적 소유자만이 비트코인을 이용할 수 있도록 하고 있다. 암호화폐 거래소 제미나이에서 보안 엔지니어로 일했던 브랜던 아버내기는 "당신이 누구인지를 좀 더 잘 숨길 수 있게 된다"고 말했다.

또 복잡한 거래를 할 때도 중개인이 필요 없어지는 블록체인 기술의 주요 기능인 '스마트 계약'을 이용할 수 있을 것으로 전망됐다. 가상화폐 채굴 업체 매러슨 디지털 홀딩스의 프레드 틸은 "탭루트에서 가장 중요한 것은 스마트 계약"이라며 "스마트 계약은 본질적으로 블록체인을 기반으로 애플리케이션과 사업을 구축할 기회를 제공한다"고 말했다. 비트코인의 블록체인을 기반으로 스마트 계약을 구축하면 비트코인이 '탈(脫)중심화된 분산 금융'(DeFi)에서 더 큰 역할을 할 가능성도 커진다고 CNBC는 내다봤다.

