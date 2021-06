교육업계, 6월 맞이 다양한 할인 이벤트 ‘풍성’

수업료·학습 교재 할인 및 페이백 등 실질적 혜택 제공

[아시아경제 김희윤 기자] 교육업계가 6월을 맞아 학부모에게 실질적인 구매 혜택을 제공하는 다양한 할인·페이백 이벤트를 마련해 눈길을 끈다.

교원구몬은 ‘교원구몬 KB국민카드’로 월회비 자동이체를 등록하면 다양한 혜택을 증정하는 이벤트를 진행한다. 해당 카드로 교원구몬 학습지 요금을 자동 납부하고 전월 이용실적 40만원 이상 충족 시 기본혜택으로 매월 1만 4000원 청구할인을 제공한다.

아울러 오는 30일까지 월회비 자동납부 첫 결제를 완료하고 카드 이용실적 금액 40만원 이상 충족 고객에게 7만원을 돌려주는 캐시백 혜택도 마련했다고 교원구몬 측은 설명했다.

영어교육 전문기업 윤선생은 윤선생베이직 1주일 수업권 특가 판매 이벤트를 진행한다. 윤선생베이직은 집에서 매월 20차시(교재 및 음원 포함) 분량의 자기주도학습을 하고, 관리교사에게 월 4~8회 화상으로 관리 받는 일대일 화상영어 브랜드다. 특히 관리교사의 경우, 학부모와 아이가 홈페이지에서 교사 개개인의 경력 및 수업방식을 직접 동영상으로 확인한 뒤 아이 성향에 꼭 맞는 교사를 선택할 수 있어 학부모들에게 큰 호응을 얻고 있다.

윤선생베이직은 이번 이벤트를 통해 1주일 정식 수업권을 75% 할인된 가격으로 제공한다. 1주일 학습 후 신규 가입 시, 구매 금액을 페이백으로 돌려주며, 아이스크림 기프티콘 등의 경품도 전원 증정한다. 1주일 수업권은 윤선생베이직 홈페이지나 티몬, 위메프 등 온라인몰을 통해 구매 가능하며, 윤선생베이직 홈페이지에서 회원가입 후 SMS로 수령한 학습 쿠폰을 등록해 이용하면 된다.

윤선생 관계자는 “큰 폭의 할인뿐만 아니라 정기결제 가입 회원을 위한 혜택을 풍성하게 마련한 만큼 자녀의 영어학습이 고민이던 학부모들은 이번 이벤트를 통해 윤선생의 41년 노하우가 반영된 윤선생베이직의 커리큘럼을 경험해보길 바란다”고 전했다.

천재교육은 과학 학습만화 전집 ‘라이브(LIVE) 과학’ 시리즈 완간 기념 이벤트를 진행한다. 천재교육 ‘LIVE 과학’ 시리즈는 2018년부터 출간해 2021년 전 60권이 발매된 과학 학습만화로 아이들이 어려워할 수 있는 과학에 대한 주제를 만화 형식으로 재미있게 풀어냈다.

출간 이후 3년 동안 많은 사랑을 받아온 LIVE 과학 시리즈의 완간을 기념해 천재교육은 5권 세트 구매 시 세계 건축물을 3D로 구현한 입체 퍼즐을 제공한다. 또한, 세트 구매 시 기존에 10% 할인된 5만4000원에서 10% 추가 할인을 적용한 4만8600원에 구매할 수 있다.

교육업계 관계자는 "수업료, 학습 교재 할인 및 페이백 등 실질적인 혜택을 통해 학부모와 학생 만족도를 높이는 다양한 효과를 기대하고 있다"고 말했다.

