국토부, '광주 붕괴사고' 전국 철거공사 현장점검 시행

노형욱 장관, 사고조사위 전문성과 공정성 강조

[아시아경제 조강욱 기자] 정부가 지난 9일 발생한 광주 동구 철거 건축물 붕괴사고와 관련 전국 철거공사 현장점검에 나선다.

국토교통부는 이번 사고와 관련 지난 10일과 11일 2차례의 걸친 사고수습본부 회의를 진행하고 이 같이 방침을 확정했다고 12일 밝혔다.

국토부에 따르면 노형욱 장관은 이번 회의에서 유사사고로 인한 더 이상의 무고한 희생자가 발생하지 않도록 즉각적인 전국 해체공사 현장의 점검을 지시했다.

특히 공공공사는 감리자가 해당 현장 안전에 대해 점검하고 이를 발주청이 최종 확인할 때까지 해체공사 진행을 중지하도록 했다. 또 민간공사 현장도 해당 지자체 주관으로 현장의 일시중지 및 점검을 통해 안전확보 여부를 확인토록 권고했다.

아울러 노 장관은 중앙 건축물 사고조사위원회의 전문성과 공정성을 강조했다.

노 장관은 "조사위가 전문적이고 공정한 판단을 할 수 있도록 국토안전관리원 사무국과 우리부가 초기자료 확보 등 적극 지원해달라"고 당부했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr