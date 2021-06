[아시아경제 최대열 기자] 티로보틱스 티로보틱스 117730 | 코스닥 증권정보 현재가 8,480 전일대비 90 등락률 -1.05% 거래량 81,319 전일가 8,570 2021.06.10 15:30 장마감 관련기사 티로보틱스 "㈜모션디바이스 인수결정"티로보틱스 "마이오스위스 보행보조로봇 국내판매 준비…재활로봇 개발 등 협력 강화"티로보틱스 '반도체용 로봇 사업장 완공'…"가동 돌입" close 는 기타자금 20억여원을 조달하기 위해 제3자배정증자로 25만5787주를 발행하는 유상증자를 결정했다고 10일 공시했다. 신주는 파스텍에 배정된다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr