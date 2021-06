[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 브레이브걸스 유정이 청량한 미모를 뽐냈다.

최근 유정은 자신의 인스타그램에 해를 상징하는 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 유정은 여름 해변을 콘셉트로 꾸며진 촬영장에서 하얀색 오프숄더 블라우스를 입고 미소를 짓고 있다.

이를 본 팬들은 "유정의 미모는 비행기와 같다. ?타고 남", "우윳빛깔 남유정", "여신이니 사람해줘요" 등 재치있는 댓글을 달며 뜨거운 반응을 보였다.

한편 유정이 속한 브레이브걸스는 오는 17일 미니 앨범 5집 ‘Summer Queen’으로 컴백할 예정이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr