[아시아경제 한진주 기자] 셀루메드 셀루메드 049180 | 코스닥 증권정보 현재가 7,720 전일대비 160 등락률 -2.03% 거래량 454,749 전일가 7,880 2021.06.09 15:30 장마감 관련기사 [특징주]아이진, 셀루메드와 mRNA 생산 효소 개발 협력…코로나 백신 시너지셀루메드, 골이식재 ‘라퓨젠 BMP2’ 안전성·효능 확인…"대한신경외과학회지 논문 게재"셀루메드, 척추관절전문병원과 협업…“독자개발 3D맞춤형 인공관절 PSI 도입” close 는 책임경영 강화와 경영효율성 제고를 위해 유인수 각자대표를 신규 선임해 유인수, 이석환 각자대표 체제로 변경한다고 9일 공시했다.

