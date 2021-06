[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 9일 오전 양천구청(구청장 김수영) 열린참여실에서 소외계층 지원을 위해 ‘엄마마음’ 성금 2000만 원을 기부한 방송인 장영란과 함께 기념사진을 촬영했다.

이날 방송인 장영란이 양천사랑복지재단(사무총장 이현선)에 기부한 성금 2000만 원은 지역내 소외계층 40명(30세 미만 저소득 미혼모 28명과 시설·가정에 위탁 중인 아동 12명)을 위해 소중히 쓰일 예정이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr