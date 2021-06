제프 베이조스 "다음달 20일 우주여행 간다"

동생과 함께 블루오리진社 유인 캡슐 탑승

세계 최초 우주여행 갑부 등극 전망

[아시아경제 이민우 기자] 세계 최대 전자상거래 업체 아마존의 최고경영자(CEO) 제프 베이조스가 자신이 설립한 민간 우주탐사 기업의 유인 우주선을 타고 내달 우주에 가겠다고 밝혔다.

베이조스 CEO는 7일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS) 인스타그램을 통해 "5살 때부터 우주여행을 꿈꿨다"며 "다음달 20일 내 형제와 함께 우주로 갈 것이다"라고 밝혔다.

CNN, AFP통신 등 주요 외신에 따르면 베이조스는 남동생 마크와 함께 자신이 설립한 우주탐사 기업 '블루오리진'의 첫 우주 관광 로켓인 '뉴 셰퍼드' 유인 캡슐을 우주 여행을 떠난다. 관광용 탄도 비행 우주선을 첫 발사해 민간 우주 산업의 새 시대를 열겠다는 구상이다.

AFP통신에 따르면 이번 비행에는 승객 4명이 탑승한다. 유인 캡슐은 지구 대기권과 우주의 경계선인 '카르만 라인'에서 10분간 떠 있을 예정이다.

또 다른 미국 민간 우주기업인 스페이스X의 CEO인 일론 머스크와 영국 우주기업 버진 갤럭틱을 소유한 리처드 브랜슨 버진그룹 회장도 우주를 직접 다녀오지 않았다. 이에 CNN은 베이조스 CEO가 우주를 다녀온 최초의 갑부로 기록될 것이라고 전했다.

한편 블루오리진은 지난달 처음으로 뉴 셰퍼드 탑승권을 온라인으로 공개 입찰했다. 당시 136개국에서 5200여 명이 입찰에 참여했다. 좌석 1석의 응찰가가 240만달러(약 26억7000만원)까지 오른 것으로 전해졌다. 블루오리진은 다음달 10일까지 2차 입찰을 진행한 뒤 같은 달 12일 온라인 생중계로 최종 낙찰자를 정할 예정이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr