세계 지도층 100여명 "G7, 코로나19 대응 앞장서라"

WHO 코로나19 대책 비용 67% 부담 요구

코로나19 백신 IP 해제도 주장…"백신 빈부격차 해소해야"

[아시아경제 이민우 기자] 각국 전·현직 총리와 외교장관 등 지도층 100여명이 이번주 정상회의를 앞둔 주요 7개국(G7)에 코로나19 대응을 위한 국제적 협력에 앞장서라고 촉구했다.

7일 영국 일간 가디언에 따르면 이들은 공동 서한을 통해 미국, 영국, 일본, 프랑스, 독일, 이탈리아, 캐나다 등 G7이 세계보건기구(WHO)의 'ACT-A(액트-에이)' 대책에 드는 660억달러(약 73조5000억원) 중 67%를 부담해야 한다고 주장했다. 이 대책에는 코로나19 치료제 및 백신 개발 속도를 높이고 공평한 배분을 보장하기 위한 방책이 담겨있다. 이들은 이 투자가 변종 코로나19 바이러스의 확산을 막는 데에 매우 중요하다고 강조했다.

이번 서한은 보리스 존슨 영국 총리가 11∼13일 잉글랜드 콘월에서 개최되는 G7 정상회의를 앞두고 해외 원조 예산 40%가량을 삭감하겠다고 밝혀 비판이 잇따르는 와중에 등장했다.

서한에는 반기문 전 유엔(UN) 사무총장과 영국 전 총리인 고든 브라운과 토니 블레어, 메리 로빈슨 아일랜드 전 대통령, 올루세군 오바산조 나이지리아 전 대통령 등이 이름을 올렸다. 또한 영국 보건의료 재단인 '웰컴 트러스트'의 제레미 파라 사무총장, 핀란드 출신 노벨경제학상 수상자 벵트 홀름스트룀 등 저명인사 총 230명도 서명했다.

브라운 전 총리는 "G7의 투자는 자선 행위가 아니라 감염 확산과 변이 출현을 막기 위한 자기방어"라며 "영국인 1인당 일주일에 30파운드(약 5만원)만 내면 되는 세계에서 가장 좋은 보험"이라고 말했다.

이들은 또 G7이 코로나19 백신의 지식재산권을 한시적으로 면제해야 한다고 주장했다. 코로나19 백신을 두고 벌어지는 국가간 빈부 격차를 해소해야 한다는 취지에서다. 가디언에 따르면 최근까지 영국 국민 70% 이상이 백신을 최소 한 차례 맞았지만 사하라 사막 이남 아프리카 지역의 접종률은 2%에 불과했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr